Arccal mosta fel a padlót a liberális Tóth Csaba az Echo TV-ben

A liberálisokat nem zavarja, ha milliós kártérítést kell fizetnie a magyar államnak bangladesi állampolgároknak azért, hogy nem engedjük be őket az országunkba. Így van ezzel az ex-SZDSZ-es Tóth Csaba is, aki az Echo TV heti vitaműsorában hangoztatta büszkén ebbéli álláspontját.

Úgy tűnik, hogy a hazai baloldal (és kapcsolt liberális részeik) nem tudnak leszakadni a Soros-köldökzsinórról. Liberálisék még mindig nem értik, lassan 3 évvel az SZDSZ megszűnése után sem, hogy a magyar választók ebből a 'mi vagyunk az örök vesztesek' politikából nem kérnek. Jól látszik, hogy a magyar érdekek megvédése helyett még mindig ott tartanak, hogy ha kell, akár a magyar emberek biztonságát kockáztatva feküdjenek hasra a nyugati érdekek előtt.

Lássuk, hogy mit gondol Tóth Csaba a jogi határzárról:

"Ha a magyar kormány meg a magyar hatóságok arra törekednének, hogy Magyarország nemzetközi megítélése javuljon, nagyon egyszerűen el lehetne érni. Nem kellenének ilyen törvények, nem kellene a tranzitzónába telepíteni őket, nem kellene embertelen körülmények között bánni a menekültekkel. Nem kellene mondjuk rendőri erőszakot néha alkalmazni, és akkor nem történnének ilyen dolgok."

A beszélgetőpartnerek persze megpróbálták elmagyarázni Tóth Csabának, hogy a strasbourgi bíróság döntése akár precedens is lehet a későbbiekben. Tehát nem csak dühítő és igazságtalan, hanem különösen veszélyes is. A bírósági döntés két bangladesi férfiról szól, akik közel 9000 km-t gyalogolva megpróbáltak bejutni Magyarországra, a hatóságok azonban kiutasították őket. A Soros-bérenc Helsinki Bizottság az ügyet felkarolta, és beperelte a magyar államot. A pert végül Magyarország el is veszítette amiatt, hogy Szerbiát és Görögországot a bíróság nem találta biztonságos országnak. Képzeljük csak el, ha minden kiutasított menedékkérőnek 6 millió forintot kellene fizetni csupán azért, mert nem kapják meg a menedékjogot!

A liberális humor persze semmit nem változott, mióta ellenzékben van. Arra a felvetésre, hogy vajon miért kell valakinek Bangladesből Magyarországig gyalogolnia, illetve ha megteszi ezt az utat, miért nem elégedett a magyarországi menekültszállásokkal, arcpirítóan felháborító válasz érkezett:

"Azt biztos nem mondják, hogy ez és ez és ez kell, mert nem lehet érteni, amit mondanak, tehát a magyar állam nem feltétlenül biztosít tolmácsot, hogy elmondják."

Ha Tóth Csaba vette volna a fáradtságot, és elolvasta volna az ítéletet, tudná, hogy a két bangladesi nehezményezte például, hogy a menekültszálláson nem volt internet és telefon, sőt, ezt ők kínzásként értelmezték.

De ezt sajnos ő elmulasztotta, így nem várhatunk tőle mást, mint hogy csuklóból ekézze a magyar államot és az ott szolgálatot teljesítőket még egy ilyen abszurd ítélet kapcsán is. Ezek lennének az embertelen körülmények?

Tóth Csabáról egyébként tudni kell, hogy a szocik alatt dolgozott az Oktatási Minisztériumban, 2002 és 2004 között a Miniszterelnöki Hivatalban, később pedig az SZDSZ 2004-es és 2006-os választási kampányának irányításában vett részt. Manapság már csak a liberális házi elemző műhelyt, a Republikon Intézetet igazgatja.

Ahogy a 888.hu a minap megírta, Tóth Csaba újabban a Momentumnak segít a háttérből. Ez is csak egy újabb ékes bizonyítéka annak, hogy a Momentum nem más, mint az SZDSZ, csak új, csillogóbb, Fodor Gábor nélküli köntösben.

Sok sikert, és az SZDSZ-éhez hasonlóan szép karriert kívánunk a Momentumnak is! Ilyen kiváló tanácsadókkal biztosan nem lesz nehéz dolguk.