A magyar baloldal képtelen méltósággal ünnepelni

Teljesen mindegy, hogy együtt vagy külön, március 15. vagy október 23., a magyar baloldal lényege nem változik. Juhász és Büki Zotya, meg a maroknyi vadlibsi bohóckodása, és persze Gyurcsány Fletó Pilvaxnál hagyott ronda koszorúja kifejez mindent a baloldal nemzettudatáról. Ennyit tudnak, meg a nevüket, illetve bocsi: azt sem!

Bár nagyon várta az internacionalizmus honi élcsapata, hogy a karizmata Majtényi papa csúnya bukása március 15-re összerántja majd mind a tucatnyi magyar ballib formációt, ismét csalódniuk kellett. Botka most éppen külön úton izmozik, ezért a szocik március 14-én Miskolcon ünnepeltek. Érdemes megfigyelni, hogy az MSZP már évek óta Kaposvárra menekül október 23. előtt is, és egy nappal előrehozza a nemzeti ünnepet. De legalább már nem titokban, hajnalban hordanak koszorút a 301-es parcellába. Talán úgy érezhetik, hogy így kevésbé cikis az a tény, hogy pár százan szoktak csak összejönni, miközben elvileg még most is van vagy 15 ezer szoci párttag. A tegnapi miskolci lézengős rendezvény a szegedi Cicero, Botka László számára azért is kellemetlen, mert négy éve Mesterházy Attis ugyanilyen miskolci koncertjére is csak ennyien mentek el. Botka is emlékezhet, hogy mi lett a sztori vége.

Nagyot mentek ma az egyéb balos csapattestek is. Kiemelkedett az egyre kínosabbá váló LMP, ők azon merengtek, hogy mit gondolna Petőfi és Jókai a paksi atomerőműről, a repülős Hadházy pedig férgezett egy jóízűt. Állatorvosról lévén szó, testközelből ismerheti a férgeket. Gyurcsányék egy koszorút tettek le a Pilvax közben, náluk talán még látványosabb volt a rajongói bázis megfogyatkozása, mint VaciLaciéknál.

És végül, de nem utolsósorban, érdemes nem elfelejtkezni az Együtt nevű képződményről, amelyik lassan kiegészítheti a nevét a „mind a harmincan” formulával. Ugye ez az a párt, amelyiknek amikor a volt elnöke vidéki turnéra indul, akkor annyira nem kíváncsiak rá az emberek, hogy jobb híján templomromokat meg kihalt folyosókat fényképez a telójával. Volt nekik idén március 15-ei megemlékezésük is, ahol a jóllakott ovisra emlékeztető alelnök mondott a párt nevében ünnepi beszédet, az FB-oldaluk alapján maroknyinál is kevesebb ember előtt. És ha már a saját rendezvényükre a kutya sem volt kíváncsi, hát az új elnök, a Portiknak nyomtató Juhász Péter szánalmas provokátorként tűnt fel a Kiskörút közepén szabadon diktatúrázó szánalmas rohamlibsik társaságában. Egyébként közben az Együtt támogatottsága kemény munkájuk eredményeként 1-2 százalékra csökkent, de ez láthatóan nem zavarja Juhászt, Portik Tamás Landererjét.

Nagyjából mindösszesen ennyi volt az úgynevezett magyar baloldal március 15-ei teljesítménye. Az eredményjelzőn szereplő számokat elnézve úgy tűnik, hogy jó ideig az lesz a legnagyobb örömük, hogy képesek voltak pár százan végigtülkölni egy félórát, megzavarva rengeteg ember békés ünnepét.

Legyen ez a legnagyobb örömük!