Molnár Gyula: A lábszagú MSZP 200 ezer szavazót is elvehet a DK-tól

Molnár Gyula az Aréna vendége volt kedden, és hát voltak kifejezetten erős mondatai, amelyeket érdemes rögzítenünk. Molnár ráadásul nevezhet „a hét politikai elemző pártelnöke” címre is. Ez ugyan szereptévesztésre utal, de legalább valamiben szocialisták vezetője is élen jár. Összegyűjtöttük az öt legérdekesebb megállapítást az interjúból.

1. Lényegében véve a liberális média (444.hu, 24.hu, RTLKlub stb.) fújta fel a Momentumot.

M.Gy.:„Én huszonvalahány éve vagyok a politikában, én nem láttam még ilyen médiahátszéllel mozgalmat indítani, nem láttam még ilyen médiahátszéllel népszavazást indítani. Tehát minden politikus vágya az, amikor az újságíró a kérdést úgy teszi fel, hogy igaz-e, hogy maga ennyire jó, mint amit én látok, vagy maga még ennél is jobb. Tehát gyakorlatilag nincs kritika.”

Ebben csak annyi az újdonság, hogy ezt a baloldalon még nem mondta ki senki. Ezért is érdemes rögzíteni, hogy az olimpia megfúrása elsősorban a liberális média „érdeme”.

2. A 266 ezer aláírónak 80%-a szoci vagy legalábbis hajlandó lenne az MSZP-re szavazni.

M.Gy.: „Volt benne valamennyi Jobbik szavazó a balhé miatt, és azt gondolom, hogy a gerince, ennek a 80%- az az, aki egy jó választási ajánlat esetén '18-ban ránk szavazna.”

A végén még kiderül, hogy zömében nem is független, csillogó szemű fiatalok írták alá ezt a kezdeményezést.

3. Síppal nem lehet leváltani Orbánt, a lábszagú MSZP pedig nem fog 15 százalék alá süllyedni.

M.Gy.: „Azért csak látom, hogy van mozgás a DK-n belül, és látom a Facebookon is, hogy azért sokan felvetik, hogy nem biztos, hogy nekünk ilyen egyértelműen el kéne utasítani a Botka Lászlót. Tehát azért ezek a politikusok járnak vidékre, járnak fórumokra, lesz egy olyan hangulat, amikor azt a kérdést felteszik azoknak a ma egy, kötőjel, kettő-három százalékon mért politikai pártoknak, hogy ti komolyan gondoljátok azt, hogy síppal el lehet zavarni Orbán Viktort, vagy pedig ezzel a nagyon harcos munkával, amit két-három éve csináltok? Fél százalékot mentetek föl, hogy komolyan gondoljátok, hogy '18-ban ti kihívók lehettek? Miközben itt van az MSZP, akit nem szeretünk, a kicsit izzadtságszagú, kicsit a lába is büdösödik, de mégiscsak itt van és úgy tűnik, hogy nem megy 15% alá. Megvan a 106 elemű hálózata irodával, emberrel, jelölttel, infrastruktúrával, miért nem erre a karácsonyfára tesszük rá a mi, egyébként tényleg csinosabb, és fényesebb díszünket? Miért gondoljuk, hogy saját karácsonyfát kell állítani?”

Megvilágosodást várni az Együtt közepesen autisztikus vezetőitől naivitásnak tűnik. Molnár pártelnök úr ugyanakkor príma jelzőket talált az MSZP jellemzésére.

4. Az MSZP is tanult Orbántól.

M.Gy.: „Ez a tanulság Orbán Viktor kormányzásából, hogy a hatalommal élni kell, azt meg kell csinálni, amire mandátumot kap az ember.”

Ma már egy ellenzéki pártelnök sem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja azokat az eredményeket, amiket az Orbán-kormány és ez az ország elért az elmúlt években. Ugyanakkor fenyegetésnek is tekinthető ez a mondat, hisz a magyar emberekre nézve kevés dolog jelent nagyobb fenyegetést, mint az hogy a baloldal jelöltje „élni fog a hatalmával.” Jobb lesz, ha erre még jó pár évig nem kapnak lehetőséget.

5. A szocik - ha megrázzák magukat -, akár 200 ezer szavazót is elvehetnek a DK-tól.

M.Gy.:„Hát nincs már 500 ezer DK-s szerintem, 2-300 ezer DK-sból szerintem egy olyan 60-70 ezer, akire azt mondtam, hogy része annak, aki a vezető miatt van ott, és szerintem egy 150-200 ezer olyan van, aki adott esetben gondolkozik most. És ne keverjük össze a kongresszuson tapsolókat, a Facebookon kommentelőket a mérésekkel, ezek nagyon-nagyon eltérnek egymástól. És ha most megint lehet egy politikai taktikai mondatot mondani, az én feladatom az a következő fél évben, meg eddig is az volt a pár hónapban, hogy stabilizáljam az MSZP 15%-os támogatottságát, Botka Lászlónak meg az a dolga, hogy új szavazókat hozzon.”

Akárhonnan nézzük, ez egy elég erős fenyegetés, a címzettje pedig Gyurcsány Ferenc. Kíváncsian várjuk Feri reakcióit. Lassan indult, de egyre érdekesebb az aktuális kasztingszezon.

Molnár Gyula interjúja lesújtó képet fest az MSZP, sőt az egész magyar baloldal állapotáról. Hihetetlen, hogy ilyen összeszedetlen és zavaros interjút ad egy kormányzásra készülő párt elnöke mindössze egy évvel a választás előtt.