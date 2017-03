Botka László: munka helyett segély

Botka László egy interjúban vázolta a programját: hatalomra kerülése esetén az ország legelmaradottabb régióiban bevezetné az alapjövedelmet. Vagyis ugyanazt a felelőtlenül osztogató politikát hirdeti, amivel az MSZP 2010-re a csőd szélére juttatta az országot. Botka munkahelyteremtés helyett ismét segélyt osztana, ezzel éppen azoknak a helyzetét rontaná, akiken elvileg segíteni szeretne.

A közmunka-program bevezetésével a jelenlegi kormány lehetőséget teremtett a legszegényebb, tartós munkanélküliséggel küzdőknek arra, hogy tisztességes munkával juthassanak jövedelemhez, és idővel integrálódjanak a munkaerőpiacra. Segély helyett munkát kínált, nem utolsósorban a legszegényebbek körében felülreprezentált cigányság számára is. A cél az volt, hogy a nehéz sorsú gyermekek lássák a szüleiket dolgozni, megtanulják, hogy csakis munkával boldogulhatnak az életben. Mindez kiemelheti a cigányságot nyomorból.

Az alapjövedelem Botka általi bevezetése azonban megfosztaná őket attól a lehetőségtől, hogy tisztességes és értelmes munkát végezve jövedelemre tegyenek szert. A szoci képlet ugyanaz, mint eddig: tartós megoldás helyett a rászorultság hosszú távú konzerválása.

A baloldal csakugyan nem változott semmit az elmúlt hét évben: befektetett munka nélkül, mások jogos jövedelmének drasztikus mértékű újraosztásával azonnali szavazatvásárlás a céljuk. Annak idején lejárt szavatosságú száraz tésztával édesgették magukhoz a legkiszolgáltatottabbakat, most ingyenpénzzel vesztegetnék meg őket. Teljesítmény- és érdemalapú társadalom helyett vissza akarják hozni a segélyalapú társadalmat. Közmunka-program helyett visszanyomnák azokat, akik a maguk erejéből végre kidughatták a fejüket a vízből.

Mit is üzen tehát Botka László a magyar középosztálybeli családoknak? Mert az alapjövedelmet valakinek ki kell fizetnie. Ha azt mondják, hogy mindezt majd a gazdagok fizetik ki, biztosak lehetünk benne, hogy hirtelen mindenki gazdag lesz. Az újraelosztás pedig azt, hogy dolgozz csak, a jövedelmed egy részét úgyis másoknak adom. Olyanoknak, akiknek ezért még csak dolgozni sem kell. Ha mindez nem lenne elég, az adóbevallásodat is közszemlére teszem, hadd lássák a szomszédok, mennyit keresel. Merthogy az ATV-ben nemrég erről is beszélt.

A magyar emberek azonban tudják azt, amit a baloldal tagad: a közmunka egyetlen alternatívája a dologtalanság. A dologtalanság nyomort eredményez, a nyomor pedig bűnözést, és végül káoszt. Láttuk, hogy ez hová vezet, többet nem kérünk belőle.