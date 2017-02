Lefordítottuk a Momentum elnökének szavait magyarra

Nagy interjút adott a Heti Válasznak Fekete-Győr András, a Momentum elnöke. Lefordítottuk magyarra, hogy közérthetőbb legyen.

Interjú készült az Orbán Viktor „leváltására alkalmas” (HAHA) Momentum Mozgalom vezetőjével a Heti Válaszban. Úgy gondoljuk, hogy az interjúban feltett 9 kérdésre Fekete-Győr által adott válaszokat érdemes „magyarítani”. Már csak azért is, hogy tisztában legyünk azzal, a saját magát centristaként meghatározó szervezet valójában egy újabb ócska, szélsőségesen liberális, az SZDSZ legrosszabb időszakára emlékeztető gittegylet.

Jöjjenek tehát a pc-től mentesített, magyarra fordított válaszok, kiemeléssel:

„Támogatják-e a külhoni magyarok szavazati jogának megtartását?

F-Gy.: Igen. Visszamenőleg nem veszünk el senkitől sem jogot.”

Valódi válasz: Ha tehetnénk, elvennénk és nyilvánvalóan sosem adtuk volna meg. Ha 2004. december 5-én már lett volna szavazati jogunk, nemmel szavaztunk volna a határon túli magyarokra.

„Támogatnák-e az utóbbi években kiforrott nemzetpolitikai programok – mint a ReConnect Hungary vagy a Körösi Csoma Sándor Program – bővítését?

F-Gy.: A program hatékonyságát nem ismerjük: a célt támogatandónak tartjuk.”

Valódi válasz: Sose jutott volna eszünkbe a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal foglalkozni, mert a körúton kívüli világot nem ismerjük, és nagyon nem szeretjük.

„Támogatják-e az EU-ba érkezett menekültek tagországok között szétosztását, kötelező kvóták alapján?

F-Gy.: A kötelező kvótát személy szerint elutasítom. Egy nemzetállamnak sem mondható meg akarata ellenére, hogy mit tegyen és mit ne tegyen, amíg nemzetközi jogot nem sért.”

Valódi válasz: Azért emlegetem a nemzetállam fogalmát, hogy megágyazzak a következő válaszomnak. Továbbá a nemzetközi jog fontosságával arra szeretnék utalni, hogy az szupranacionális megoldások híve vagyok.

„Támogatják-e meghatározott számú menekült és bevándorló önkéntes befogadását?

F-Gy.: Úgy gondolom, az európai szolidaritás elvének megfelelően Magyarországnak is ki kellene vennie a részét a menekültek befogadásából. De csak akkora részét, amekkorát a társadalom kezelhetőnek tart.”

Valódi válasz: Igen, támogatom az illegális bevándorlást és Magyarország kulturális felhígítását, az előző válaszom pusztán porhintés volt.

„Támogatják-e a marihuána legalizálását?

F-Gy.: Orvosi célú felhasználásra igen. Távlatilag a dekriminalizációt is támogathatónak tartjuk. Én biztos nem büntetném azt, aki elszív egy füves cigit, vagy aki saját célra termeszt marihuánát. A piac szabályozatlansága feketegazdasághoz, a drogmaffia térnyeréséhez és egészségügyi kockázatokhoz vezet.”

Valódi válasz: Persze, hogy támogatjuk, mint az SZDSZ, illetve a Soros által pénzelt összes, eddig Magyarországon médiafigyelmet kapott kripli liberális szervezet. Abban vagyunk érdekeltek, hogy az Akvárium feletti gyepen heverészve, ördögbotozva tudjunk minden délután beállni.

„Támogatják-e az azonos nemű párok házasságát?

F-Gy.: Támogatjuk a jogegyenlőséget, vagyis a melegek polgári házasságkötését. Hozzáteszem, hogy tudjuk, ezt nem lehetne egyik napról a másikra bevezetni, és ha a társadalom többsége nem támogatja, akkor nem is szabad erőltetni. Az pedig, hogy az egyház mit tekint családnak, szerintünk az egyház dolga.”

Valódi válasz: Természetesen támogatjuk a homoszexuálisok, illetve az LMBTQIA közösség tagjainak házasodását, hiszen mi is – ahogy a többi „haladó szellemiségű, függetlencivilaktivista szervezet”- a hagyományos családmodell szétverésében vagyunk érdekeltek. Egy nagy baj van, a magyar nép ehhez egyelőre túl mucsai, ezért nehéz dolog ezt keresztülverni, de nem adjuk fel, a család nem maradhat az, ami. Továbbá szívesen megmondanánk az egyházaknak, hogy mit tehetnek és mit nem, de úgy látjuk, erre még nem érkezett el az idő.

„Támogatják-e a kötelező hit- és erkölcstanoktatás megtartását?

F-Gy.: Ebben a formában nem. Szerintünk inkább informatikai, állampolgári, közgazdasági vagy uniós ismereteket kellene oktatni. Ezek sokkal fontosabbak, a XXI. századhoz tartozó ismeretek.”

Valódi válasz: Szerintünk a hit- és erkölcstanoktatás akadályozza a magyarokat a transznemű világpolgárrá válásában. Valamint centrista szervezetként elvetjük a konzervatív hagyományokat és mindennemű, a közösséget megtartó tradíció felszámolásában vagyunk érdekeltek.

„Támogatják-e az egykulcsos adórendszer megváltoztatását?

F-Gy.: Igen, többkulcsos adórendszert támogatnánk.”

Valódi válasz: Igen, adót akarunk emelni! Különösen a magyar családokat szeretnénk nehéz helyzetbe hozni ezzel. A cél, ami motivál bennünket, hogy a családoktól beszedett pénzt, vélt vagy valós kisebbségi helyzetben lévő embereknek jutassuk, továbbá rendkívül sok pénzt szeretnénk fordítani az északi-tengeri bálnák védelmére és a dárfúri konfliktus kezelésére.

„Támogatják-e a magántőke bevonását az egészségügybe?

F-Gy.: Azt támogatnánk, hogy akik megtehetik, hogy jobb szolgáltatásért fizessenek, fizessék is meg. Viszont azt a pénzt, amit ezáltal a rendszer jóváír, a közegészségügyi ellátás fejlesztésére kell fordítani. Ennek a részletein most dolgozunk; nemsokára a nyilvánosság is megismerheti az egészségügyi víziónkat.”

Valódi válasz: Fogalmam nincs, mit kellene tenni az egészségüggyel, jó kampányszlogen volt, meg Sorosék is azt tanítják, hogy ha nem tetszik az Orbán-kormány, kezdjél el „egészségügyezni”. Amúgy meg az a rövid véleményem, hogy fizessenek a gazdagok, tehát a polgári középosztály.

