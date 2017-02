A Jobbik pártlapjában leplezték le Török Gábort

Zárug Péter Farkas politológussal készített interjút a Jobbik hírportálja, az Alfahír. A sorok között elhangzik egy kérdés, amire meglepő válasz érkezik. Török Gábort már a jobbikos portálon is a Vona körül bábáskodó tanácsadóként jellemzik.

Mint ismert Vona Gábor január végén tartott évértékelője után posztolta Török Gábor a beszéddel kapcsolatos állásfoglalását: „Mindig azon a véleményen voltam, hogy a "nagy politikusi beszédek" elemzése túlértékelt, egy-egy szónoklat önmagában nem nagyon hat a választókra. Ezt most szerintem mégis érdemes megnézni: egyrészt tisztán érthetővé teszi, hogy mi a Jobbik választási stratégiája, másrészt ritkán látni magyar politikust - nem papírból olvasva - ilyen profin előadni.”

Az Alfahír újságírója erre kérdez rá Zárugnál az interjúban:

„Török Gábor szerint ritkán látni ennyire profin előadni magyar politikust. Ön elégedett volt a beszéd összeszedettségével?”

Zárug Péter Farkas kérdésre adott válasza a következő:

„Török Gábornak kell elégedettnek lenni. Nekem nincs ilyesfajta viszonyom egyetlen évértékelő beszédhez sem. Majd, ha valamelyiknél bábáskodom, akkor nyilatkozom arról, hogy elégedett voltam-e a beszélőmmel.”

Magyarul Zárug szerint kollégája, Török Gábor a Jobbik pártelnökének, Vona Gábornak a tanácsadója, aki a legutóbbi évértékelője felett is segédkezett. Mindez persze nem meglepő azoknak, akik az utóbbi időben követték Török és a Jobbik kapcsolatának egyre szorosabbá válását.

Korábban épp az ex-jobbikos Nagy Ervin szólította fel Törököt a Magyar Hírlapban, hogy ne álszenteskedjen, ne bújjon örökké „az objektív politikai elemző” hazug, megtévesztő mítosza mögé! Valljon színt, ismerje el, hogy a Jobbik szakértője. Mint írta „a Jobbik néppártosodásában oroszlánrésze van Török Gábornak. „Több ez már, mint folyosói pusmogás, egyetemi pletyka. Kis országban élünk, ismerjük egymást, vannak közös barátaink; látjuk, amit látunk, és sok mindent tudunk egymásról” – mondta akkor Nagy Ervin.

Török persze tagadta a Nagy Ervin által elmondottakat és azt állította, hogy amióta Sólyom László leköszönt, nem volt politikusok tanácsadója. Csupán háttérbeszélgetéseken szokott olykor-olykor részt venni. Azt azért megerősíti, hogy Vona Gáborral régóta kapcsolatban áll, pénzt azonban „közvetve vagy közvetlenül sem” kap egyetlen politikustól sem.

Mindez persze csak annyit jelent, hogy a párttól nem kap vagy kapott semmilyen megbízási szerződést, így hivatalosan nem is lehet a párt vagy annak elnökének tanácsadója sem. Azért valljuk be, nem lenne életszerűtlen, ha ilyen típusú háttérbeszélgetésekért ellentételezés járna.

Ott van például a G-nap környékén a Jobbik körül feltűnt nagyvállalkozó, aki minden pénzét és a végelgyengülés tüneteit mutató média-portfólióját is arra kívánja felhasználni, hogy a jelenlegi kormányt eltávolítsa. Ehhez, ha kell, akkor a Jobbiknak segít be, ha kell, akkor pedig Kálmán Olgát csábítja át az ATV-ből, az egykor szebb napokat látott HírTv-be, a hírek szerint havi 4 millió forintért. Persze napokkal később ott is jött a tagadás, miszerint szó sincs 4 millióról, sőt állításuk szerint Kálmán Olgával az „ATV-s kereseténél számottevően alacsonyabb bérben állapodtak meg.”

Mindez legalább annyira valószínű, mint az, hogy Török nem a Jobbik tanácsadója. Hiszi a piszi – mondaná egy jól nevelt gárdista, és talán kapásból vágná is rá, hogy biztosan a Lajos fizeti mindkettőt. Még az is lehet, neki lenne igaza. Na persze Török, ha a tanácsadó szerepet nem is vállalja fel, egy jó államfőjelöltséget azért szívesen és büszkén elfogadna a Jobbiktól.

„Búsul, mint ki török rabságba esett” – mondja egyik közmondásunk. Csak nehogy így járjanak Vonáék is az egykori SZDSZ kampánygurujával. A népszerűségi mutatók ugyanis nem állnak túl fényesen, messze még a hőn áhított üvegplafontörés.